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Рассел Уэстбрук напечатал 19-й трипл-дабл, но не опрокинул «Миннесоту». Все чудеса НБА

Уэстбрук напечатал 19-й трипл-дабл, но не опрокинул «Миннесоту». Все чудеса НБА
Eurosport

59 мин. назад

Ночью прошли девять сочнейших матчей регулярки.

Разыгрывающий «Оклахомы» отметился очередным трипл-даблом: в матче против «Миннесоты» на его счету 21 очко, 11 подборов и 12 передач. Этот трип-дабл стал для Рассела 19-м в сезоне.

«Филадельфия» набрала сумасшедшую скорость и выиграла третий матч подряд, размазав на своем паркете «Шарлотт» – 102:93. Последний раз «сиксерс» брали три матча кряду в далеком 2013-м.

Другие результаты дня:

«Торонто» – «Бруклин» – 132:113

«Милуоки» – «Майами» – 116:108

«Хьюстон» – «Мемфис» – 105:110

«Миннесота» – «Оклахома-Сити» – 96:86

«Атланта» – «Бостон» – 101:103

«Портленд» – «Орландо» – 109:115

«Сакраменто» – «Кливленд» – 108:120

«Юта» – «Детройт» – 110:77

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