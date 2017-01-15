AFP
«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА
В регулярке состоялись пять могучих матчей, в которых гости не выиграли ни разу.
Тимофей Мозгов мало чем помог «Лейкерс» в выездной встрече против «Клипперс» – 97:113. Российский центровой набрал всего 8 очков и другими полезными действиями не отметился.
36 баллов (14 подборов) Энтони Дэвиса не спасли «Новый Орлеан» от кары в игре с «Чикаго» – 99:107.
В матче «Вашингтон» – «Филадельфия» зажег Джон Уолл. На счету разыгрывающего хозяев 25 очков, 7 подборов и 7 передач.
Другие результаты:
«Чикаго» – «Новый Орлеан» – 107:99
«Финикс» – «Сан-Антонио» – 108:105
«Вашингтон» – «Филадельфия» – 109:93
«Юта» – «Орландо» – 114:107
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