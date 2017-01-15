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«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА

«Клипперс» выжали сок из Мозгова и другой ночной кошмар НБА
Eurosport

28 мин. назад

В регулярке состоялись пять могучих матчей, в которых гости не выиграли ни разу.

Тимофей Мозгов мало чем помог «Лейкерс» в выездной встрече против «Клипперс» – 97:113. Российский центровой набрал всего 8 очков и другими полезными действиями не отметился.

36 баллов (14 подборов) Энтони Дэвиса не спасли «Новый Орлеан» от кары в игре с «Чикаго» – 99:107.

В матче «Вашингтон» – «Филадельфия» зажег Джон Уолл. На счету разыгрывающего хозяев 25 очков, 7 подборов и 7 передач.

Другие результаты:

«Чикаго» – «Новый Орлеан» – 107:99

«Финикс» – «Сан-Антонио» – 108:105

«Вашингтон» – «Филадельфия» – 109:93

«Юта» – «Орландо» – 114:107

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