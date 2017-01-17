AFP

Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет

Дюрэнт влепил Леброну сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет
Eurosport

35 мин. назад

«Голден Стэйт» разорвал «Кливленд» и его лидера в матче регулярного чемпионата НБА.

«Уорриорс» встречались с «Кавс» во второй раз в сезоне и взяли убедительный реванш. Уже в первой четверти хозяева привезли сопернику 15 очков, а к большому перерыву вели со счетом 78:49. Красоту с сиреной сделал Стефен Карри.

Стеф вообще был в порядке, набрав 20 очков (11 передач).

Но еще ярче блеснул Дюрэнт: 21 очко, 6 подборов, 5 передач, 3 блок-шота, один из которых разрушил легенду о Короле Джеймсе.

Добил Леброна Дрэймонд Грин:

  • Матч завершился со счетом 126:91 в пользу «воинов».
  • Леброн отметился 20 баллами, смазав 12 бросков с игры из 18.
  • Грин сделал трипл-дабл: 11 очков, 13 подборов, 11 передач и 5 блок-шотов.

Турнирная таблица чемпионата НБА

Канал в телеграме, которого так не уронит даже «Голден Стэйт»

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Малкина

05:47
Популярные видео
Немного испанской красоты от Надаля, которой Майер наслаждался 3 последних для себя сета на АО
2 267 просмотров3 ч
Эмоциональное и насыщенное мощью празднование Путинцевой победы над Арруабарреной
2 895 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет
2
«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА
3
Рассел Уэстбрук напечатал 19-й трипл-дабл, но не опрокинул «Миннесоту». Все чудеса НБА
4
Уэст Бруклин. Во что превратилась «Оклахома» без Кевина Дюрэнта
5
Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри
6
«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры
7
Демаркус Казинс и Жоэль Эмбиид отшлепали друг друга во время матча НБА и похихикали
8
15 секунд пропаганды баскетбола от Дюрэнта и Леброна, после которых вы повесите в спальне кольцо
35 мин. назад
Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет
15/01/2017 в 09:29
«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА
14/01/2017 в 11:48
Рассел Уэстбрук напечатал 19-й трипл-дабл, но не опрокинул «Миннесоту». Все чудеса НБА
14/01/2017 в 00:51
«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры
12/01/2017 в 09:12
Очередной разрывной матч Рассела Уэстбрука, который сделал 18-й трипл-дабл в сезоне
11/01/2017 в 10:18
Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри
10/01/2017 в 10:58
Миллиардный трипл-дабл Рассела Уэстбрука остановил «Чикаго» и другие радости ночи НБА
09/01/2017 в 09:34
Заза Пачулия сделал ассист на Стефена Карри в стиле Арвидаса Сабониса после блок-шота Кевина Дюрэнта