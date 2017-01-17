Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет

«Уорриорс» встречались с «Кавс» во второй раз в сезоне и взяли убедительный реванш. Уже в первой четверти хозяева привезли сопернику 15 очков, а к большому перерыву вели со счетом 78:49. Красоту с сиреной сделал Стефен Карри.

Стеф вообще был в порядке, набрав 20 очков (11 передач).

Но еще ярче блеснул Дюрэнт: 21 очко, 6 подборов, 5 передач, 3 блок-шота, один из которых разрушил легенду о Короле Джеймсе.

Добил Леброна Дрэймонд Грин:

Матч завершился со счетом 126:91 в пользу «воинов».

Леброн отметился 20 баллами, смазав 12 бросков с игры из 18.

Грин сделал трипл-дабл: 11 очков, 13 подборов, 11 передач и 5 блок-шотов.

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