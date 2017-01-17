На харде. Как «ракеты» из Хьюстона взлетели в лидеры НБА

Главный недостаток тренера Майка Д’Энтони: у него есть тактика, и он ее придерживается. Коуч лишил себя знаменитых усов, но не основополагающих принципов работы. Много игрового времени для основных игроков и звезд, быстрый темп игры, создание пространства и уйма бросков – ты знаешь все, когда берешь Майка на работу. Система Д’Энтони не принесла ему титулов, но когда-то втащила «Финикс» в респектабельную когорту претендентов. Генменеджер «Хьюстона» Дэрил Моури прекрасно понимал, кого приглашает, и летом 2016-го сработал на Майка.

Основополагающий элемент в баскетбольном мировоззрении Д’Энтони – разыгрывающий защитник. Малыши всегда давали его командам крутую статистику – система им благоволит. Маэстро среди плеймейкеров Стив Нэш идеально вписался в эту структуру и блистал, выиграв два титула MVP подряд (да-да, Стеф Карри не первый). В «Нью-Йорке» у тренера не было первого номера такого уровня, но в «Рокетс» он разжился бородатым монстром.

Идея Д’Энтони превратить Джеймса Хардена в разыгрывающего несколько потрясла баскетбольный мир. Как же так суперзабивала будет еще и дирижировать партнерами? Крайне трудно тащить на одних плечах и набор очков, и розыгрыш. Тем более в команде, у которой есть вполне достойный плеймейкер в лице Патрика Беверли. Но на деле Майк изначально бил в яблочко.

Чтобы понять задумку тренера, нужно вернуться к истокам и вспомнить зарождение бешеного трио «Оклахомы». В связке с Дюрэнтом и Уэстбруком Харден очень неплохо проявлял себя в розыгрыше. Бородач превосходил Расселла в понимании игры и выборе момента для обыгрыша и на заре карьеры был классическим защитником-универсалом для двух позиций. Он точно знал, что такое игра первого номера.

Впоследствии «Тандер» укрепил позиции Уэстбрука в розыгрыше, окончательно отодвинув Джеймса на место атакующего защитника, а «Хьюстон» изначально рассматривал Хардена как первую опцию нападения и второго (и иногда даже третьего) номера. Но Борода сохранил самое главное – навык. Даже цифры подтверждают способности Джеймса заигрывать партнеров: меньше 5,8 передачи за игру он в «Рокетс» не раздавал.

Майк Д’Энтони то ли помнил былое, то ли с хитрым прищуром разглядел таящегося в Хардене разыгрывающего, а может быть, просто очень хотел, чтобы его стартовый первый номер был суперзвездой, как в старые добрые нэшевские времена. И срубил куш.

Джеймс Харден – лидер сезона-2016/17 по передачам (11,7 за матч). Многие ассисты бородача – это классические скидочки Аллена Айверсона: за счет дичайшего индивидуального мастерства или пик-н-роллов он обыгрывает одного защитника, стягивает на себя второго и затем находит открытого партнера. При этом Джеймс может начинать результативную атаку, не получая ассист в копилку, так как после его передачи следует еще одна – так называемый экстра-пас – на третьего баскетболиста «ракет».

Уникальность Хардена-2016/17 в том, что вдобавок к большому количеству передач он лидирует в НБА по изоляциям и обыгрышам один в один.

В лице Джеймса Д’Энтони получил атакующую машину-убийцу, которая божит как в наборе очков и насаживании защитников на иглу, так и в организации нападения команды. Получается парадоксальная штука: мяч живет в руках Хардена на правах любимой жены, но и партнеры не обделены круглой любовью. Помимо бородатого защитника, четверо баскетболистов «Хьюстона» имеют больше 10 очков в среднем за игру, и здесь необходимо вернуться к лету 2016-го и мистеру Моури.

Абсолютно понимая, какого тренера приглашает и во что это выльется, генеральный менеджер «ракет» совершил два ключевых подписания, украв у «Нового Орлеана» мощных атакующих игроков: Райана Андерсона и Эрика Гордона. Познакомьтесь с третьим и вторым снайперами нынешнего «Хьюстона». Гордон при этом выходит со скамейки запасных и придает «Рокетс» ускорение по ходу матчей. Плотная и глубокая банка – один из основных элементов сильной, претендующей на что-то серьезное команды, особенно в Западной конференции. Моури это прекрасно знал и добавил на скамейку опытного Нене Хиларио. Ветеран в отведенное время максимально полезен, гарантируя команде подбор и определенную опасность из краски. Продлили контракт и с полезным товарищем Кори Брюэром, который бросает издали, защищается и страстно бежит в быстрые отрывы.

Обладая такими запасными, Д’Энтони уверенно ротирует состав, что добавляет игре тактической гибкости. Чуть ли не впервые в тренерской карьере Майка люди, не выходящие в старте, имеют такое влияние. Нет, он остается самим собой: средний запасной «Рокетс» проводит на паркете 17,3 минуты за матч (25-е место в НБА). Но приносят баночники команде 37,7 очка (10-е место), что лишь доказывает эффективность атакующей модели техасцев.

Моури сознательно выбрал этого тренера и явно не желает прощаться с ним через год, поэтому специально под него подобрал нужных игроков. Д’Энтони вживил в руки Хардена паучью нить управления всей игрой и получил вторую по результативности команду лиги после распухшего от громких имен «Голден Стэйт». Это еще одна прелесть «Хьюстона»: здесь нет других суперзвезд, кроме Бороды. Попахивает легким олдскульчиком из 1990-х, когда роли в командах были разграничены гораздо четче, чем сейчас. Есть единственный и неповторимый царь и бог (Харден), и уже за ним стоят уверенный скорер и лидер скамейки (Гордон), большой, специализирующийся на создании пространства и трехах (Андерсон), мастера подыгрыша и защиты (Беверли и Ариза). Дополняет картину мужик для подборов, заслонов и прочей грязи – за это в «Рокетс» отвечают пятые номера. И даже эти люди (Клинт Капелла и Монтрез Харрелл) вколачивают по десятке баллов за матч.

Благодаря всем этим топливным элементам «ракеты» взлетели на третье место на Западе, уступая лишь «Уорриорс» и «Спёрс». После неудачного чемпионата-2015/16 это солидный успех, хотя и не стоит упиваться радостью. Д’Энтони по-прежнему не дотягивает до чемпионских притязаний. Тот же Харден часто подводит в защите (посмотрим, что будет в плей-офф) и жутко грешит, исполняя плеймейкера. 5,8 потери за матч – умопомрачительный результат. Больше в лиге не теряет никто. Образцово-показательный первый номер Крис Пол по соотношению передач к потерям уделывает лидера «Хьюстона» в два раза (4,13 против 2,03). Конечно, никто не ждет от Джеймса, что он будет Джейсоном Киддом или тем же Нэшем. Но количество потерь, несомненно, скажется в решающих матчах весной – Хардену необходимо научиться быть аккуратнее. Это только первый год, и шанс есть.

Пригодился бы «Хьюстону» и более уверенный в игре под кольцом пятый номер. Основной центр Капелла в силу роста и способностей не может накрывать броски соперников часто, а Харрелл (203 см) и того хуже. С учетом того, что стартовые игроки техасского клуба здорово подбирают и перехватывают мячи, строгий и высокий блокер добавил бы защите нужной монолитности. Можно обратить внимание на тех же Бисмака Бийомбо или Лукаса Ногейру. В современной НБА центровые отвечают только за подбор и блок, получая за это по 15-20 миллионов баксов в год. И такой человек смог бы вывести «Рокетс» на новый уровень. Дуайт Ховард обладал всеми данными, но так и не смог. Впрочем, с этим парнем уже давно все ясно: у него нет характера и духа победителя. Варить чемпионскую кашу Д’Энтони и Моури нужно с кем-то другим.

Пока что основной миссией «ракет» видится звездная битва в плей-офф против «Голден Стэйт». Слишком уж яркими выходят зарубы с «воинами» у Хардена и Ко, когда они в порядке. А в сезоне-2016/17 «Хьюстон» в порядке.

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