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Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук забил на правила и просто пошел с мячом к кольцу без ведения

Уэстбрук забил на правила и просто пошел с мячом к кольцу без ведения
Eurosport

39 мин. назад

Дойти до цели помешали судьи.

Эпичный момент случился во время матча «Оклахомы» с «Голден Стэйт». Уэстбрук заболтался с защитником Виктором Оладипо и побрел к центру площадки без ведения. После того, как Расселл сделал пять шагов, судьи остановили игру.

  • Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 121:100 в пользу «Голден Стэйт».
  • Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорс» Кевин Дюрэнт, набравший 40 очков. На счету Уэстбрука 27 баллов.

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