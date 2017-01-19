Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук забил на правила и просто пошел с мячом к кольцу без ведения
Дойти до цели помешали судьи.
Эпичный момент случился во время матча «Оклахомы» с «Голден Стэйт». Уэстбрук заболтался с защитником Виктором Оладипо и побрел к центру площадки без ведения. После того, как Расселл сделал пять шагов, судьи остановили игру.
- Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 121:100 в пользу «Голден Стэйт».
- Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорс» Кевин Дюрэнт, набравший 40 очков. На счету Уэстбрука 27 баллов.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте