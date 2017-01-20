AFP
Расселл Уэстбрук, делающий трипл-дабл за игру, не попал в старт на Матч всех звезд НБА
Хедлайнер американского баскетбола вошел в клуб Артемия Панарина.
По результатам голосования фанатов Уэстбрук набрал 1 575 865 голосов, Хардена поддержали на 200 000 фанатов больше – 1 771 375 человек.
В стартовую пятерку Западной конференции попали: Стефен Карри, Джеймс Харден, Кэвин Дюрэнт, Кауай Леонард и Энтони Дэвис, сообщает ESPN.
- В среднем за игру Уэстбрук набирает 30,6 очка, совершает 10,4 передачи и 10,6 подборов.
- Рассел Уэстбрук сыграет на Матче всех звезд в качестве запасного.
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