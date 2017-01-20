AFP

Расселл Уэстбрук, делающий трипл-дабл за игру, не попал в старт на Матч всех звезд НБА

Уэстбрук, делающий трипл-дабл за игру, не попал в старт на Матч всех звезд НБА
Eurosport

19 мин. назад

Хедлайнер американского баскетбола вошел в клуб Артемия Панарина.

По результатам голосования фанатов Уэстбрук набрал 1 575 865 голосов, Хардена поддержали на 200 000 фанатов больше – 1 771 375 человек.

В стартовую пятерку Западной конференции попали: Стефен Карри, Джеймс Харден, Кэвин Дюрэнт, Кауай Леонард и Энтони Дэвис, сообщает ESPN.

  • В среднем за игру Уэстбрук набирает 30,6 очка, совершает 10,4 передачи и 10,6 подборов.
  • Рассел Уэстбрук сыграет на Матче всех звезд в качестве запасного.

Следите за новостями НБА

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кросби доказал существование бога

04:11
Популярные видео
Лучшие моменты игры на выживание Янкович и Кузнецовой, изматывавших друг друга 3,5 часа
1 455 просмотров1 ч
Максимальный брейк мистера Фу, после которого Аллен понял, что для него все кончено
 330 просмотров26 мин
А еще вам может понравиться
1
Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук забил на правила и просто пошел с мячом к кольцу без ведения
2
На харде. Как «ракеты» из Хьюстона взлетели в лидеры НБА
3
Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет
4
Расселл Уэстбрук, делающий трипл-дабл за игру, не попал в старт на Матч всех звезд НБА
5
Уэст Бруклин. Во что превратилась «Оклахома» без Кевина Дюрэнта
6
Расс таял. Почему Уэстбрук круче всех в этом сезоне
7
Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри
8
«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА
18 мин. назад
Расселл Уэстбрук, делающий трипл-дабл за игру, не попал в старт на Матч всех звезд НБА
23 ч. назад
Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук забил на правила и просто пошел с мячом к кольцу без ведения
17/01/2017 в 18:32
На харде. Как «ракеты» из Хьюстона взлетели в лидеры НБА
17/01/2017 в 12:44
Кевин Дюрэнт влепил Леброну Джеймсу сокрушительную блочину, приземлив Короля на паркет
15/01/2017 в 09:29
«Клипперс» выжали сок из Тимофея Мозгова и другой ночной кошмар НБА
14/01/2017 в 11:48
Рассел Уэстбрук напечатал 19-й трипл-дабл, но не опрокинул «Миннесоту». Все чудеса НБА
14/01/2017 в 00:51
«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры
12/01/2017 в 09:12
Очередной разрывной матч Рассела Уэстбрука, который сделал 18-й трипл-дабл в сезоне