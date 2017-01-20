AFP
Нападающий «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони выбросил фонарь с 1,5 метров
У нью-йоркцев все плохо.
Мело покорил интернет зверским промахом в матче против «Вашингтона». Форвард «Никс» выскочил один на чужое кольцо, зачем-то решил бросить в прыжке и угодил в воздух с полутора метров.
«Нью-Йорк» проиграл «Уизардс» со счетом 110:113. Хозяевам не помогла даже игра Кристапса Порзингиса, врубившего шикарный данк из ниоткуда.
- Кармело набрал в этой встрече 34 очка, сделал 10 подборов и перехват.
- На счету Кристапса 15 баллов.
- Джон Уолл из «Вашингтона» отметился 29 очками и 13 ассистами.
Турнирная таблица чемпионата НБА
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