Нападающий «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони выбросил фонарь с 1,5 метров

Мело покорил интернет зверским промахом в матче против «Вашингтона». Форвард «Никс» выскочил один на чужое кольцо, зачем-то решил бросить в прыжке и угодил в воздух с полутора метров.

«Нью-Йорк» проиграл «Уизардс» со счетом 110:113. Хозяевам не помогла даже игра Кристапса Порзингиса, врубившего шикарный данк из ниоткуда.

Кармело набрал в этой встрече 34 очка, сделал 10 подборов и перехват.

На счету Кристапса 15 баллов.

Джон Уолл из «Вашингтона» отметился 29 очками и 13 ассистами.

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