AFP
Тимофей Мозгов мощно помог «Лейкерс» обыграть «Индиану» в регулярном чемпионате НБА
Центровой провел на площадке 24 минуты.
Его показатели – 4 очка, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 4 потери. «Лейкерс» победили (108:96) и прервали серию из пяти поражений.
Другие результаты:
«Филадельфия» – «Портленд» – 93:92
«Шарлотт» – «Торонто» – 113:78
«Орландо» – «Милуоки» – 112:96
«Мемфис» – «Сакраменто» – 107:91
«Новый Орлеан» – «Бруклин» – 114:143
«Хьюстон» – «Голден Стэйт» – 108:125
«Атланта» – «Чикаго» – 102:93
«Даллас» – «Юта» – 107:112
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