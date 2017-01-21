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Тимофей Мозгов мощно помог «Лейкерс» обыграть «Индиану» в регулярном чемпионате НБА

Мозгов мощно помог «Лейкерс» обыграть «Индиану» и другие сюжеты из НБА
Eurosport

21 ч. назад

Центровой провел на площадке 24 минуты.

Его показатели – 4 очка, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 4 потери. «Лейкерс» победили (108:96) и прервали серию из пяти поражений.

Другие результаты:

«Филадельфия» – «Портленд» – 93:92

«Шарлотт» – «Торонто» – 113:78

«Орландо» – «Милуоки» – 112:96

«Мемфис» – «Сакраменто» – 107:91

«Новый Орлеан» – «Бруклин» – 114:143

«Хьюстон» – «Голден Стэйт» – 108:125

«Атланта» – «Чикаго» – 102:93

«Даллас» – «Юта» – 107:112

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