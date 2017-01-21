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Звезда «Кливленда» Леброн Джеймс простебал Дональда Трампа, повторившего слово в слово речь Бэйна

Леброн простебал Трампа, повторившего слово в слово речь Бэйна
Eurosport

9 ч. назад

Взорвать ядерную бомбу глава США не обещал, но Бэтмен миру нужен.

Джеймс выложил в инстаграм отрывок из инаугурационной речи Трампа, во время которой новый президент США слово в слово повторил речь суперзлодея из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»: «Мы отдаем власть вам, народу».

«Полагаю, нашим следующим президентом будет Бэйн!?!? Иногда нужно посмеяться, чтобы сдержать слезы», – написал Джеймс.

  • Дональд Трамп дал присягу 20 января и стал 45-м президентом США.
  • Джеймс – трехкратный чемпион НБА, пятикратный MVP сезона.

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