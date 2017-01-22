«Сан-Антонио» расквасил команду Леброна, Моррис похоронил «Вашингтон» и другие сумасшествия НБА

Форвард «Детройта» Маркус Моррис принес команде победу в матче с «Вашингтоном». За секунду до конца основного времени гости вели с разницей в одно очко, но Моррис добавил мяч в корзину с сиреной и стал героем встречи – 113:112.

Форвард «Сан-Антонио» Кавай Ленард оформил личный рекорд во встрече против «Кливленда», набрав 41 очко при 6 потерях. В сумме с трипл-даблом ЛаМаркуса Олриджа (16 очков, 12 подборов, 6 передач) «Сперс» вытащили встречу в овертайме – 118:115.

Другие результаты дня:

«Бостон» – «Портленд» – 123:127 (OT)

«Шарлотт» – «Бруклин» – 112:105

«Атланта» – «Филадельфия» – 110:93

«Нью-Йорк» – «Финикс» – 105:107

«Майами» – «Милуоки» – 109:97

«Мемфис» – «Хьюстон» – 95:119

«Денвер» – «Клипперс» – 123:98

«Юта» – «Индиана» – 109:100

«Чикаго» – «Сакраменто» – 102:99

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