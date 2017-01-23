AFP

«Лейкерс» набрали 73 очка против «Далласа» и потерпели самое крупное поражение в истории

«Лейкерс» набрали 73 очка против «Далласа» и потерпели самое крупное поражение в истории
Eurosport

7 ч. назад

«Мэверикс», если что, – третья с конца команда конференции.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Мэверикс» хозяева площадки из Далласа одержали разгромную победу – 122:73. Это самое крупное поражение «ЛА» в истории.

«22 января 2006 года. Кобе набрал 81 очко в одном матче. 22 января 2017 года. «Лейкерс» набрали 73 очка и потерпели самое крупное поражение в истории франшизы», – написал в твиттере Bleacher Report.

В составе «Лейкерс» лучшим по количеству очков стал атакующий защитник Лу Уильямс – на его счету 15 баллов. Игрок «Мэверикс» Джастин Андерсон заработал 19 очков за 15 минут игрового времени.

Российский центровой Тимофей Мозгов стал лучшим в матче по количеству подборов (9). За 19 минут на паркете Тимофей набрал 4 очка.

Другие результаты игрового дня:

«Орландо» – «Голден Стэйт» – 98:118 (Дабл-даблы: Бисмак Бийомбо («Орландо») – 12 очков, 14 подборов; Элфрид Пэйтон («Орландо») – 23 очка, 10 ассистов; Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») – 15 очков, 10 подборов)

«Торонто» – «Финикс» – 103:115 (Дабл-даблы: Йонас Валанчунас («Торонто») – 16 очков, 12 подборов; Эрик Блэсдоу («Финикс») – 40 очков, 13 подборов; Пи-Джей Такер («Финикс») – 11 очков, 10 подборов)

«Миннесота» – «Денвер» – 111:108 (Дабл-дабл: Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 32 очка, 12 подборов)

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