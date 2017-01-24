Eurosport
Мультимиллионер Жоаким Ноа выбросил дичайший штрафной, став корявым повелителем
«Нью-Йорк Никс» платят этому человеку 18 миллионов долларов в год за нелепые броски.
В матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» француз в очередной раз покорил хит-парад провалов. Мяч после штрафного броска Жоакима улетел в сторону и не долетел до кольца – промах во всех плоскостях пространства.
- Ноа провел на паркете 12 минут и набрал 2 очка (6 подборов).
- «Никс», тем не менее, победили «Пэйсерс» со счетом 109:103.
- Кармело Энтони настрелял 26 баллов, Деррик Роуз – 20.
- У «Индианы» 31 очко на счету Пола Джорджа (7 подборов).
Канал в телеграме никогда не позволяет себе такого, но обязательно расскажет о таких героях
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