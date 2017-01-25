Eurosport
Болельщик делал предложение девушке во время матча и потерял кольцо
Не лучшее начало семейной жизни.
Во время матча между «Атлантой» и «Чикаго» фанат «Хокс» сделал предложение девушке на кисс-камеру. Один из болельщиков похлопал парня по спине, и тот выронил кольцо. Нашла ли пара украшение, неизвестно.
- Пользователи соцсетей предположили, что видео постановочное.
- «Атланта» одержала победу со счетом 102:93.
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