Болельщик делал предложение девушке во время матча и потерял кольцо

Во время матча между «Атлантой» и «Чикаго» фанат «Хокс» сделал предложение девушке на кисс-камеру. Один из болельщиков похлопал парня по спине, и тот выронил кольцо. Нашла ли пара украшение, неизвестно.

Пользователи соцсетей предположили, что видео постановочное.

«Атланта» одержала победу со счетом 102:93.

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