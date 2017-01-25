Eurosport

Болельщик делал предложение девушке во время матча и потерял кольцо

Болельщик делал предложение девушке во время матча и потерял кольцо
Eurosport

5 ч. назад

Не лучшее начало семейной жизни.

Во время матча между «Атлантой» и «Чикаго» фанат «Хокс» сделал предложение девушке на кисс-камеру. Один из болельщиков похлопал парня по спине, и тот выронил кольцо. Нашла ли пара украшение, неизвестно.

  • Пользователи соцсетей предположили, что видео постановочное.
  • «Атланта» одержала победу со счетом 102:93.

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