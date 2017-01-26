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Старина Винс Картер в день 40-летия забил умопомрачительный мяч с разворотом на 360 градусов

Старина Винс в день 40-летия забил умопомрачительный мяч с разворотом на 360 градусов
Eurosport

1 час назад

Этот мужик будет прыгать даже на пенсии.

26 января форварду «Мемфиса» исполняется 40 лет. В матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (который по американскому времени прошел все-таки 25-го числа) Винсанити тряхнул стариной по полной программе.

Во второй четверти Картер обыграл соперника и забил страшнейшую красоту с разворотом на 360 градусов.

  • Винс провел в этой встрече на площадке 30 минут и набрал 7 очков.
  • «Гриззлис» победили «рэпторов» со счетом 101:99.

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