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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри встретился с мальчиком, которому осталось жить несколько месяцев

Карри встретился с мальчиком, которому осталось жить несколько месяцев
Eurosport

3 мин. назад

Неизлечимо больной ребенок осуществил мечту.

Врачи диагностировали Ахмаду Коббу рак головного мозга и сказали, что ему осталось жить 4 месяца. Все, о чем мечтал юный болельщик, была встреча со Стефеном Карри. Его желание исполнилось 25 января, когда «Голден Стэйт Уорриорз» и Карри приехали в его родной город Шарлотт на матч против «Хорнетс».

  • В сезоне-2016/17 Карри провел 46 матчей и набрал 1133 очка. Баскетболист лидирует в НБА по среднему количеству реализованных 3-очковых бросков за матч – 3,9.
  • Карри – чемпион НБА-2014/15, двукратный MVP регулярного чемпионата, участник четырех Матчей всех звезд.
  • Стефену принадлежат рекорды по количеству 3-очковых бросков за сезон (402), за игру (13) и рекордная серия из матчей с 3-очковыми (157).

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