Рекордный трипл-дабл игрока «Хьюстона» Джеймса Хардена и другие сливки НБА

Разыгрывающий «Рокетс» стал первым в истории лиги, кому удалось сделать за сезон два трипл-дабла с 50 и более набранными очками.

В матче с «Филадельфией» (123:118) Харден набрал 51 очко (16 из 28 с игры, 13 из 14 с линии), выполнил 13 подборов и 13 передач за 39 минут. Во встрече с «Никс» 31 декабря лидер техасцев сделал 53+16+17. Трипл-дабл стал для Джеймса 14-м в сезоне и 24-м в карьере. Пять из 14 трипл-даблов разыгрывающий сделал с 40 и более набранными очками, что является повторением рекорда Оскара Робертсона (1963/64), сообщает The Score.

Другие результаты:

«Индиана» – «Сакраменто» – 115:111

«Кливленд» – «Бруклин» – 124:116

«Бостон» – «Орландо» – 128:98

«Торонто» – «Милуоки» – 102:86

«Нью-Йорк» – «Шарлотт» – 110:107, «Никс» и «Клипперс» ищут третью команду для осуществления потенциального обмена с участием Кармело Энтони.«Нью-Йорк» готов отправить форварда в Лос-Анджелес в сделке, в которой не будут задействованы лидеры калифорнийского клуба Крис Пол, Блэйк Гриффин и ДеАндре Джордан. При этом стороны не могут найти вариант трейда с участием других игроков «Клипперс», который устраивал бы обе команды.

«Чикаго» – «Майами» – 88:110

«Новый Орлеан» – «Сан-Антонио» – 119:103

«Атланта» – «Вашингтон» – 86:112

«Портленд» – «Мемфис» – 112:109

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