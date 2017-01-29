AFP
Совершенно обычное попадание лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри со своей половины, заткнувшее сирену
Рабочий хайлайт для двукратного MVP.
Мистер Карри набирает лучшую форму. В матче регулярного чемпионата НБА Стеф причинил максимальную боль «Клипперс». Вторая четверть встречи завершилась вот этим броском защитника «Уорриорс».
Калифорнийцы увидели, как Стеф кладет в их корзину 43 очка (9 трехочковых), делает 9 подборов и 6 передач.
- Матч завершился уничтожающей победой «Голден Стэйт» со счетом 144:98.
- Кевин Дюрэнт отметился 23 очками, 7 ассистами, перехватом и блок-шотом.
- В составе «Клипперс» 20 баллов настрелял Блэйк Гриффин.
Страничка, которая даст понять, почему «ГС» так вжарили
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