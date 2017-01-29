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Совершенно обычное попадание лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри со своей половины, заткнувшее сирену

Совершенно обычное попадание Карри со своей половины, заткнувшее сирену
Eurosport

43 мин. назад

Рабочий хайлайт для двукратного MVP.

Мистер Карри набирает лучшую форму. В матче регулярного чемпионата НБА Стеф причинил максимальную боль «Клипперс». Вторая четверть встречи завершилась вот этим броском защитника «Уорриорс».

Калифорнийцы увидели, как Стеф кладет в их корзину 43 очка (9 трехочковых), делает 9 подборов и 6 передач.

  • Матч завершился уничтожающей победой «Голден Стэйт» со счетом 144:98.
  • Кевин Дюрэнт отметился 23 очками, 7 ассистами, перехватом и блок-шотом.
  • В составе «Клипперс» 20 баллов настрелял Блэйк Гриффин.

Страничка, которая даст понять, почему «ГС» так вжарили

Канал в телеграме, который как Стеф

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