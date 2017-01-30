Леброн Джеймс набрал 20-тысячное очко за «Кливленд» и обыграл «Оклахому»

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» переиграл дома «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 107:91. Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внесли Кайри Ирвинг, набравший 29 очков и сделавший 6 передач, и Леброн Джеймс, на счету которого 25 очков, 14 подборов и 8 передач. У «Тандер» 20 очков, 12 подборов и 10 передач набрал Рассел Уэстбрук, совершивший уже 24-й трипл-дабл в 47 матчах текущего сезона.

Леброн набрал 20-тысячное очко в составе «Кавальерс» и стал четвертым действующим баскетболистом, заработавшим 20 тысяч баллов за один клуб.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» нанес выездное поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 113:111. В составе победителей на паркете выделялись Кевин Дюрэнт (33 очка, 10 подборов, 6 передач) и Клэй Томпсон (27 очков, 6 подборов, 2 передачи). У «Портленда» 28 очков набросал Си Джей Макколлум, а Мэйсон Пламли сделал дабл-дабл из 15 очков и 11 передач.

«Атланта Хокс» вырвала победу у «Нью-Йорк Никс» – 142:139. Команды сыграли 4 овертайма. Форвард победителей Пол Миллсэп повторил клубный рекорд, проведя на паркете 61 минуту. Вдобавок он оформил дабл-дабл (37 очков, 19 подборов). У «Никс» 45 баллов заработал Кармело Энтони.

Результаты других матчей дня:

«Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» – 120:101,

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Вашингтон Уизардз» – 94:107,

«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» – 113:114,

«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Мэверикс» – 101:105,

«Чикаго Буллс» – «Филадельфия Севенти Сиксерс» – 121:108.

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