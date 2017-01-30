Кристапс Порзингис получил в щи от Дуайта Ховарда, но все равно засандалил мощный данк

Центровой «Нью-Йорк Никс» Дуайт Ховард вымахал на 2 метра 11 сантиметров, но в НБА даже с таким ростом можно почувствовать себя лилипутом. Такое и произошло в игре с «Атлантой Хокс».

21-летний Кристапс Порзингис не заметил ветерана, в отчаянии ткнувшего латыша рукой в лицо, и едва не снес кольцо соперника, положив данк.

«Атланта» обыграла «Нью-Йорк» со счетом 142:139. Встреча стала 11-й в истории НБА, потребовавшей 4 овертайма.

Кристапс Порзингис – 4-й номер драфта-2015, его рост 2 метра 21 сантиметр. В сезоне-2016/17 он набирает 18,7 очка за игру.

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