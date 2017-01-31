«Кливленд» проиграл восьмой раз за январь в матче с 27-й командой НБА

В матче регулярного чемпионата НБА прошлогодние победители проиграли «Далласу» со счетом 104:97. Самым результативным игроком у «Кэвс» стал Леброн Джеймс (23 очка, 9 подборов, 9 ассистов).

В составе «Мэверикс» больше всех настрелял Харрисон Барнс, оформивший дабл-дабл (24 очка, 11 подборов). У немецкой суперзвезды «Далласа» Дирка Новицки 8 очков, 6 подборов, 1 передача и 1 перехват за 24 минуты на паркете.

Поражение стало для «Кливленда» восьмым в 2017 году. Всего они сыграли в январе 16 матчей.

«Кэвс» проиграли «Далласу», «Сакраменто», «Новому Орлеану», «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Портленду», «Юте» и «Чикаго».

Всего у «Кливленда» 15 поражений в 47 матчах. Он идет первым в Восточной конференции с 68,08% побед. Второе место на Востоке занимает «Бостон» с 62,5% побед.

«Даллас», идущий 13-м в Западной конференции, сыграл 14 матчей в 2017 году и одержал 8 побед (над «Вашингтоном», «Финиксом», «Миннесотой», «Чикаго», «Лейкерс», «Нью-Йорком», «Сан-Антонио» и «Кливлендом»).

Лидером Запада является «Голден Стэйт» с 85,41% побед в регулярном чемпионате.

Другие результаты дня:

«Бостон» – «Детройт» – 113:109 (Самые полезные игроки: Азейя Томас («Селтикс») – 41 очко, 8 ассистов; Андре Драммонд («Пистонс») – 28 очков, 22 подбора, 3 ассиста)

«Миннесота» – «Орландо» – 111:105 (Самые полезные игроки: Карл-Энтони Таунс («Тимбервулвс») – 23 очка, 12 подборов, 7 ассистов; Серж Ибака («Мэджик») – 17 очков, 10 подборов, 2 ассиста)

«Майами» – «Бруклин» – 104:96 (Самые полезные игроки: Дион Уэйтерс («Хит») – 19 очков, 6 подборов, 9 ассистов; Боян Богданович («Нетс») – 16 очков, 6 подборов, 1 ассист)

«Филадельфия» – «Сакраменто» – 122:119 (Самые полезные игроки: Роберт Ковингтон («Севенти Сикстерс») – 23 очка, 10 подборов, 2 ассиста; Демаркус Казинс («Кингс») – 46 очков, 15 подборов, 5 ассистов)

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