76 бит. Кто возвращает «Филадельфию» во времена Аллена Айверсона

Чушь иногда бывает настолько несусветной, что люди подозревают в ней какой-то скрытый заумный смысл. Но в некоторых случаях неочевидный, но не идиотский план действительно есть. Именно это произошло с бывшим генеральным менеджером «Филы» Сэмом Хинки: он безбожно и последовательно сливал один сезон за другим, а народ только и обсуждал коварную задумку непонятного гения с прицелом на годы вперед. В итоге всем в клубе надоело быть дном, и в апреле 2016-го после очередного унизительного выступления смелого управленца отправили восвояси. Судьба иронична: неожиданный прорыв «Сиксерс», выигравших в январе 10 матчей из 15, был бы невозможен без решений бывшего босса.

Получив извещение об увольнении, Сэм написал прощальное письмо, в котором искренне сожалел, что придуманный им сложный процесс не будет доведен до конца. Процесс, который и дал прозвище главному игроку в организации – Жоэлю Эмбииду. В профессиональном спорте, живущем под диктатурой результата, редко дают больше двух лет на перестройку исчерпавшей себя команды. Хинки затянул и вылетел на улицу с подмоченной репутацией.

Фишка в том, что Сэм не собирался откладывать прогресс на потом, но обстоятельства сложились не в его пользу. Он задрафтовал Эмбиида, ставшего локомотивом «Сиксерс» в регулярке-2016/17, еще в 2014 году и вряд ли сделал в ежедневнике пометку типа «С учетом травмы Жоэля и ее рецидива».

Но Эмбиид ее получил, пропустил весь сезон, а потом пережил еще одну операцию и вылетел в аут вновь. Дебют центрового, с которого в «Филадельфии» педантично сдували пылинки, состоялся спустя два года после подписания профессионального контракта. Клуб потерял время, а генменеджер – работу.

К реальному делу Эмбиида подводили так, словно он хрупкая хрустальная туфелька. Но очень-очень ценная. Максимальная аккуратность, лимитирование времени на старте сезона, запрет на игры два дня подряд – полный набор нежностей. Оказалось, что молились на камерунца не зря.

Эмбиид выглядит идеальным примером современного центрового. Задача номер один – защита и подбор, без чего в НБА крупногабаритному мужчине сейчас делать практически нечего. Жоэль полностью отвечает первичным требованиям: с ним на паркете защитный рейтинг «Сиксерс» увеличивается на 10 пунктов, а в одном из вариантов игрового сочетания у «Филы» вообще одна из лучших оборонительных пятерок в лиге.

Статистика любит приврать. Но показательный эпизод из матча против «Вашингтона» – нет. Суперскоростной первый номер Джон Уолл пал перед габаритной защитой один в один.

Джеймс Харден и весь «Хьюстон» – тоже.

Следующий пункт обязательной программы центрового игрока – бросок. В лиге, в которой играют Стеф Карри и Кевин Дюрэнт, все должны уметь делать это. Мистер Эмбиид? Пожалуйста, «Кливленд», приятного аппетита.

И приятнейшим дополнением к обозначенному комплекту идет умение – какая редкость, боже! – уделать защитника в краске. Страдают все, включая элитного по нынешним меркам большого «Майами» Хассана Уайтсайда.

«76-е» получили универсального гиганта, полезного на обоих концах площадки. Жоэлю еще предстоит поработать над сдваиваниями (на этом, к примеру, филадельфийцев поймали «Кавальерс» в конце ноября), но это та штука, которую звезды НБА изучают уже по ходу дела. Если ты жаришь, на тебя кидают дополнительные силы, и с этим нужно уметь бороться. Обычно адаптация занимает не более полутора-двух лет.

Впрочем, и это еще не все. Любая крупная или претендующая на крупную личность в командном спорте – это сила в раздевалке. Эмбиид уже вживается в роль лидера с присущей молодому игроку беспечностью и юмором. Назвать партнеров сыночками, заявиться в ночной клуб в собственной джерси и вообще качественно поржать – это к нему. Жоэль очень привлекателен с точки зрения маркетинга: живой весельчак не боится соцсетей и хайпа, с удовольствием создавая его самостоятельно.

Как только «Филадельфия» выиграла несколько матчей подряд, центр тонко словил момент и нагло добавлял хештэг #Плей-офф к постам в твиттере. Уже давно клуб не позволял себе даже заикаться об этом, но камерунский парень не побоялся и посмел. За слова еще придется ответить: «Сиксерс» находятся в пяти победах от восьмого места, и только сохранение набранного темпа позволит им всерьез пободаться с более опытными в этом деле соперниками.

Шанс, впрочем, есть. Классно помогло команде подписание полезного ветерана Эрсана Ильясовы. 29-летний турок, которого выменяли у «Оклахома-Сити» ради ротации, прекрасно вписался в молодую команду и набирает в «Филе» в среднем 15,1 очка за матч – максимальная результативность форварда вообще в карьере.

Не зря тренер Бретт Браун на протяжении трех лет бился и с молодыми баскетболистами, напоминая уличного фокусника, ловко жонглирующего чем попало. К счастью, мистер Хинки активно поставлял коучу черт знает кого целыми пачками. Но кое-кто из прошедших сквозь дырявое решето «Филы» за время правления Сэма все-таки выжил в бурлящем чане с сомнительной субстанцией.

Роберт Ковингтон превратился в крепкого среднего нападающего, способного принести команде победу решающим броском с сиреной. Но еще более примечателен Ти-Джей Макконнелл. Вечно запасной плеймейкер «76-х» не сдавался, пахал и в сезоне-2016/17 вытащил счастливый билет. Джарред Бэйлесс весь в травмах, а выписанный из «Реала» Серхио Родригес ничего не способен защитить, как острят болельщики об оборонительных навыках опытного испанца. Макконнелл в начале нового года стал основным первым номером команды, выиграв конкуренцию у бывшего стартером испанца. Теперь приносит «Филадельфии» победы наряду с Ковингтоном.

Маленькая ремарка: если твой запасной разыгрывающий – Серхио Родригес, то ты реально не так уж плох. Чемпион Евролиги, ее MVP, обладатель двух серебряных медалей Олимпийских игр, чемпион мира и Европы играет по 15 минут за матч? Мужик, да всем бы таких запасных! И позиция первого номера «Филадельфии» может стать еще более солидной.

Герой драфта-2016 Бен Симмонс вернется на площадку ближе к концу февраля-началу марта. Легкий нападающий из Австралии знаменит как раз классным видением площадки и передачами. Тренер Браун в декабре заявил, что обязательно попробует Бена в розыгрыше. Поможет ли это команде? Однозначно. Кармические плюсы летят к глубине состава, вариативности и тактической гибкости. Полезно ли для Симмонса? Частично. Он получит навык игры на периметре, что сделает его универсальнее. В конечном итоге он должен превратиться в того, в кого должен – в раздающего пойнт-форварда. По такому же пути прошел Леброн Джеймс, которого «Кэвс» изначально тоже отправили в первые номера. Брон вырос в лучшего пасующего нападающего НБА. Недурственный пример для подражания.

Всерьез рассчитывать на Симмонса, конечно, не стоит, но если заглянуть в сезон-2017/18… Бен – новый человек, его драфтовал уже не Хинки. А в будущем новым боссам даже придется резать: в команде три молодых и претендующих на игровое время больших (Эмбиид – Ноэл – Окафор), и один явно лишний. «Филадельфии» с ее сомнительными успехами в эру Хинки отказываться от игроков как-то неприлично, но теперь это так. Пока что больше всего пятое колесо изображает Окафор, одаренный, но крайне глупый баскетболист, играющий ради себя и набора очков. Джалил любит жадничать, не так густ в защите, как конкуренты, и пользы команде от его условных 25 очков гораздо меньше, чем от того, что производят Ноэл и Эмбиид.

Но это вопрос отдаленной перспективы. А пока фанаты «Сиксерс» наслаждаются Процессом и кидают робкие взгляды на восьмую строчку Восточной конференции. В городе, в котором с 2013 года было только два крутых баскетбольных события – увековечивание майки Айверсона и последний визит в «Веллс-Фарго Центр» Коби Брайанта, – запахло надеждой. И только Сэм Хинки печально смотрит на свое творение со стороны.

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