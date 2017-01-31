AFP

Экс-звезда «Голден Стэйт»: «Были матчи, перед которыми я курил марихуану, а потом делал вещи»

Экс-звезда «Голден Стэйт»: «Были матчи, перед которыми я курил марихуану, а потом делал вещи»
Eurosport

10 мин. назад

10 лет назад «Уорриорс» были настоящими гэнгста.

Бывшая звезда НБА Стеф Джексон сказал, что курил марихуану перед матчами.

«Буду честным. Ты знаешь, была парочка игр, когда я курил марихуану перед матчами, а потом мы делали настоящие вещи.

Были игры, когда я накуривался и три минуты сидел на банке. «Успокойся, эта хрень должна меня скоро отпустить!» – говорил я себе. Я выбросил три мяча, которые улетели над щитом. Я такой: «А-а-а-а! Нужно, чтобы меня отпустило! Меня должно отпустить!

Когда мы играли в Юте и сдали наш последний тест на наркотики, [тренер] Дон Нельсон говорил о наркоте постоянно. Он был зашибись, когда говорил о травке.

Мы прошли последний тест на наркотики, и я и мой кореш Бэрон Дэвис вылетели из раздевалки с криками, что можем теперь курить травку до конца сезона, и Дон подлетал нам и давал пять с лицом «Йе, мы можем курить теперь».

Это было круто, тот факт, что он знал, что происходит за пределами паркета с его парнями. Это было прекрасно, мэн. Нам все нравилось. Именно поэтому мы были суперской командой», – цитирует Джексона ESPN.

  • Стефен Джексон играл за «Нью-Джерси», «Сан-Антонио», «Атланту», «Индиану», «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Милуоки» и «Клипперс».
  • За «Уорриорс» Джексон отыграл четыре сезона.
  • Он набирал в среднем 15,1 очка за игру, делал 3,9 подбора и 3,1 ассиста в течение 14-летней карьеры.

Все новости НБА

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Что Месси забыл на Матче звезд НХЛ

03:37
Популярные видео
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги
11 206 просмотровВчера в 12:35
Гениальный гол Макдэвида и другие хайлайты Матча звезд
5 237 просмотровВчера в 11:02
А еще вам может понравиться
1
Леброн Джеймс набрал 20-тысячное очко за «Кливленд» и обыграл «Оклахому»
2
«Кливленд» проиграл восьмой раз за январь в матче с 27-й командой НБА
3
Совершенно обычное попадание лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри со своей половины, заткнувшее сирену
4
Кристапс Порзингис получил по лицу от Дуайта Ховарда, но все равно засандалил мощный данк
5
Экс-звезда «Голден Стэйт»: «Были матчи, перед которыми я курил марихуану, а потом делал вещи»
6
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри встретился с мальчиком, которому осталось жить несколько месяцев
7
Старина Винс Картер в день 40-летия забил умопомрачительный мяч с разворотом на 360 градусов
8
Рекордный трипл-дабл игрока «Хьюстона» Джеймса Хардена и другие сливки НБА
10 мин. назад
Экс-звезда «Голден Стэйт»: «Были матчи, перед которыми я курил марихуану, а потом делал вещи»
3 ч. назад
«Кливленд» проиграл восьмой раз за январь в матче с 27-й командой НБА
24 ч. назад
Кристапс Порзингис получил по лицу от Дуайта Ховарда, но все равно засандалил мощный данк
Вчера в 09:13
Леброн Джеймс набрал 20-тысячное очко за «Кливленд» и обыграл «Оклахому»
29/01/2017 в 11:51
Совершенно обычное попадание лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри со своей половины, заткнувшее сирену
28/01/2017 в 10:12
Рекордный трипл-дабл игрока «Хьюстона» Джеймса Хардена и другие сливки НБА
27/01/2017 в 22:45
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри встретился с мальчиком, которому осталось жить несколько месяцев
26/01/2017 в 11:33
Старина Винс Картер в день 40-летия забил умопомрачительный мяч с разворотом на 360 градусов