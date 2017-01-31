Экс-звезда «Голден Стэйт»: «Были матчи, перед которыми я курил марихуану, а потом делал вещи»

Бывшая звезда НБА Стеф Джексон сказал, что курил марихуану перед матчами.

«Буду честным. Ты знаешь, была парочка игр, когда я курил марихуану перед матчами, а потом мы делали настоящие вещи.

Были игры, когда я накуривался и три минуты сидел на банке. «Успокойся, эта хрень должна меня скоро отпустить!» – говорил я себе. Я выбросил три мяча, которые улетели над щитом. Я такой: «А-а-а-а! Нужно, чтобы меня отпустило! Меня должно отпустить!

Когда мы играли в Юте и сдали наш последний тест на наркотики, [тренер] Дон Нельсон говорил о наркоте постоянно. Он был зашибись, когда говорил о травке.

Мы прошли последний тест на наркотики, и я и мой кореш Бэрон Дэвис вылетели из раздевалки с криками, что можем теперь курить травку до конца сезона, и Дон подлетал нам и давал пять с лицом «Йе, мы можем курить теперь».

Это было круто, тот факт, что он знал, что происходит за пределами паркета с его парнями. Это было прекрасно, мэн. Нам все нравилось. Именно поэтому мы были суперской командой», – цитирует Джексона ESPN.

Стефен Джексон играл за «Нью-Джерси», «Сан-Антонио», «Атланту», «Индиану», «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Милуоки» и «Клипперс».

За «Уорриорс» Джексон отыграл четыре сезона.

Он набирал в среднем 15,1 очка за игру, делал 3,9 подбора и 3,1 ассиста в течение 14-летней карьеры.

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