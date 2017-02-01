Eurosport
У бывшей звезды НБА Дерека Фишера украли 5 чемпионских перстней
Преступники пока не найдены.
В понедельник 42-летний Фишер сообщил полиции, что кто-то украл из его дома в Лос-Анджелесе драгоценности на сумму 300 тысяч долларов, в том числе все пять чемпионских перстней НБА. Полиция занимается поиском преступника.
- Фишер пять раз становился чемпионом в составе «Лейкерс» (в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах).
- В клубе заявили, что готовы помочь экс-игроку получить новые чемпионские перстни.
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