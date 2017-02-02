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Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри посадил на задницу защитника и влил одну из 11 трех в матче

Карри посадил на задницу защитника и влил одну из 11 трех в матче с «Шарлотт»
Eurosport

42 мин. назад

Правда, не обошлось без пробежки при получении.

Но судей НБА такие мелочи не интересуют. В итоге форвард «Шарлотт» Марвин Уильямс оказался на паркете, а мячик – в кольце «Хорнетс».

Стефен в этой игре набрал 39 очков, реализовав 11 трехочковых бросков из 15. Также на его счету 5 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

  • Клэй Томпсон добавил 29 баллов и те же 5 подборов и 8 передач.
  • «Уорриорс» разобрались с «Хорнетс» со счетом 126:111 и с показателем 42-7 лидируют в НБА.

Канал в телеграме, который так просто на задницу не посадишь

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