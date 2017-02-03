Eurosport
Форвард «Клипперс» вместо данка рухнул на массивный зад, а Игудала забил через него неземной лэй-ап
Это был не день Марриса Спейтса.
Мо облажался в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт». Спейтс вышел на чужое кольцо и мог забивать сверху через Кевина Дюрэнта, но...
В той же игре Игудала забил удивительный лэй-ап с небесной траекторией. Через кого? Через Спейтса!
- «Голден Стэйт» нанес «Клипперс» поражение со счетом 133:120.
- Спейтс набрал 8 очков и сделал 6 подборов.
- Игудала за 30 минут отметился 13 баллами, 4 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.
- Стефен Карри настрелял 29 очков (11 передач и 3 перехвата).
- У Блэйка Гриффина 31 балл (8 подборов, 3 перехвата) – самый результативный игрок матча.
И немножко магии Блэйка.
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