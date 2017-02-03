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Форвард «Клипперс» вместо данка рухнул на массивный зад, а Игудала забил через него неземной лэй-ап

Форвард «Клипперс» вместо данка рухнул на массивный зад, а Игудала забил через него неземной лэй-ап
Eurosport

34 мин. назад

Это был не день Марриса Спейтса.

Мо облажался в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт». Спейтс вышел на чужое кольцо и мог забивать сверху через Кевина Дюрэнта, но...

В той же игре Игудала забил удивительный лэй-ап с небесной траекторией. Через кого? Через Спейтса!

  • «Голден Стэйт» нанес «Клипперс» поражение со счетом 133:120.
  • Спейтс набрал 8 очков и сделал 6 подборов.
  • Игудала за 30 минут отметился 13 баллами, 4 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.
  • Стефен Карри настрелял 29 очков (11 передач и 3 перехвата).
  • У Блэйка Гриффина 31 балл (8 подборов, 3 перехвата) – самый результативный игрок матча.

И немножко магии Блэйка.

Канал в телеграме не позволяет себе таких провалов

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