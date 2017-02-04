Трипл-дабл Расселла Уэстбрука сокрушил «Мемфис», Мозгов захлебнулся в Бостоне и другая дичь НБА

Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сочинил трипл-дабл в матче против «Мемфиса» (38 очков, 13 подборов, 12 передач) и заставил соперников покинуть паркет «Чизпик Энерджи-Арены» в слезах – 114:102.

Самая стильная борода НБА Джеймс Харден затащил для «Хьюстона» победу над «Чикаго» в овертайме – 121:117. Атакующий защитник заработал 42 очка, выполнил 12 подборов и сделал 9 ассистов, оформив шестой трипл-дабл с 40 и более баллами, улучшив собственный рекорд.

А еще Кевин Букер воткнул вот такую красоту с сиреной и принес «Финиксу» победу над «Сакраменто» – 105:103.

Другие результаты:

«Орландо» – «Торонто» – 102:94

«Бруклин» – «Индиана» – 97:106

«Детройт» – «Миннесота» – 116:108

«Хьюстон» – «Чикаго» – 121:117 OT

«Бостон» – «Лейкерс» – 113:107, Тимофей Мозгов набрал 4 очка, а его команда продула 5 из 6 последних встреч.

«Денвер» – «Милуоки» – 121:117

«Портленд» – «Даллас» – 104:108

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