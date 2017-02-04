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Тренер «Бруклина» исполнил Криштиану Роналду и получит подзатыльник от физрука

Тренер «Бруклина» исполнил Роналду и получит подзатыльник от физрука
Eurosport

27 мин. назад

Кенни Эткинсон не затерялся бы в футболе.

Коуч «Нетс» показал уровень в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы». После спорного решения судей Кенни Эткинсон обратил внимание на отскочивший мяч, красиво обработал его и запульнул на трибуны, вызвав гнев главного арбитра встречи Зака Зарбы.

  • Матч завершился победой «Индианы» – 106:97
  • Эткинсон работает в «Бруклине» с апреля 2016 года.

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