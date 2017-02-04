Eurosport
Тренер «Бруклина» исполнил Криштиану Роналду и получит подзатыльник от физрука
Кенни Эткинсон не затерялся бы в футболе.
Коуч «Нетс» показал уровень в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы». После спорного решения судей Кенни Эткинсон обратил внимание на отскочивший мяч, красиво обработал его и запульнул на трибуны, вызвав гнев главного арбитра встречи Зака Зарбы.
- Матч завершился победой «Индианы» – 106:97
- Эткинсон работает в «Бруклине» с апреля 2016 года.
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