AFP
«Голден Стэйт» рухнул в Сакраменто, «Майами» победил в 10-м матче подряд и другии мелодии НБА
Даже Стефен Карри не помог.
Лидеры Запада неожиданно развалились в игре против 11-й команды конференции. У «Сакраменто» солировал ДеМаркус Казинс (32 очка, 12 подборов, 9 передач, 7 потерь), а калифорнийцев не спасли 35 баллов и 9 передач Стефена Карри. В итоге: 109 на 106 в овертайме в пользу хозяев площадки.
«Майами» содрал скальп с очередной жертвы. На этот раз пострадала «Филадельфия», которая проиграла с разницей -23 (125:102). У «Хит» накопилось уже 10 побед подряд, но на Востоке они все еще 12-е.
Другие результаты:
«Вашингтон» – «Новый Орлеан» – 105:91
«Атланта» – «Орландо» – 113:86
«Индиана» – «Детройт» – 105:84
«Нью-Йорк» – «Кливленд» – 104:111
«Юта» – «Шарлотт» – 105:98
«Финикс» – «Милуоки» – 112:137
«Сан-Антонио» – «Денвер» – 121:97
«Миннесота» – «Мемфис» – 99:107