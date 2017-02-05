«Голден Стэйт» рухнул в Сакраменто, «Майами» победил в 10-м матче подряд и другии мелодии НБА

Лидеры Запада неожиданно развалились в игре против 11-й команды конференции. У «Сакраменто» солировал ДеМаркус Казинс (32 очка, 12 подборов, 9 передач, 7 потерь), а калифорнийцев не спасли 35 баллов и 9 передач Стефена Карри. В итоге: 109 на 106 в овертайме в пользу хозяев площадки.

«Майами» содрал скальп с очередной жертвы. На этот раз пострадала «Филадельфия», которая проиграла с разницей -23 (125:102). У «Хит» накопилось уже 10 побед подряд, но на Востоке они все еще 12-е.

Другие результаты:

«Вашингтон» – «Новый Орлеан» – 105:91

«Атланта» – «Орландо» – 113:86

«Индиана» – «Детройт» – 105:84

«Нью-Йорк» – «Кливленд» – 104:111

«Юта» – «Шарлотт» – 105:98

«Финикс» – «Милуоки» – 112:137

«Сан-Антонио» – «Денвер» – 121:97

«Миннесота» – «Мемфис» – 99:107

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