Король молчит. Почему «Кливленд» так плох в 2017-м

Король Джеймс и его вассалы рискуют престолом. «Кливленд» вряд ли упустит первенство на Востоке, потому что конференция состоит из «Кэвс» и не «Кэвс». К сожалению для Короля, НБА не ограничена одним полушарием.

На Западе тьма агрессивно настроенных армий, которые могут дать бой восточной империи Леброна. Это и дрим-тим из «Голден Стэйта», и очередная ОПГ Поповича, и «Хьюстон», с бородатых времен претендующий на титул, и «Юта», которая вдруг мощна, и «Клипперс» с бомбическим составом, когда все здоровы. Одержать победу в конференции будет не так сложно, но чемпионские перстни вряд ли покорятся «Кливленду» и в этом сезоне.

В январе «Кэвс» выиграли лишь 8 из 16 матчей, при том, что за предыдущую часть сезона (октябрь, ноябрь, декабрь) «Кэвальерс» уступили всего семь раз.

Первопричина проблем «Кливленда» в 2к17 – травма Джей-Ара Смита. Атакующий защитник повредил колено в начале декабря, но болячка оказалась несерьезной. Ровно через две недели Смит получил еще одну травму (намного сильнее): сломал палец руки и выбыл на три месяца. Позднее появилась информация, что Джей-Ара ждут из лазарета в апреле – в регулярке он вряд ли сыграет.

В начале года вместо Смита в старте «Кливленда» выходили Макрэй и Лиггинс, но Джордан практически сразу сел в запас (играть матч в составе чемпионов с 20% попаданий с игры – позорчик) и радовался 6 минутам на паркете в среднем за матч, а ДеАндре – игрок дуги, который больше заточен на защиту (год назад был признан лучшим обороняющимся игроком чемпионата Германии и подписал контракт с «Кэвальерс»).

Тайрон Лью начал ставить на позицию второго Имэна Шамперта в пару к Кайри, но у парня нет дальнего броска: в среднем он швыряет 3,6 трехочковых за матч и выдерживает лишь 40,2% точность попаданий, когда не злоупотребляет дальнобойничеством. Характерные примеры – матчи с «Бруклином» и «Далласом»: с «Нетс» Шамперт бросил 5 трех и ни одну не попал (25% залетело с игры), а в матче против «Мэверикс» Имэн уложил из-за дуги только 1 раз из трех – неплохой процент (33,3% трехочковых), если закрыть глаза на общий показатель (16,7%).

Но в современной команде НБА атакующие защитники должны попадать трехи: на одном Джеймсе и Ирвинге не вытащить матч, потому что отношение количества бросков со средней и дальней дистанции у первых, вторых и третьих номеров медленно выравнивается. Леброн Джеймс стал канючить и клянчить атакующего защитника, который хорошо швыряет из-за дуги: «Я не сержусь на руководство, потому что Грифф проделал большую работу. Просто я считаю, что нам все еще нужно усиливаться, чтобы повторить успех. Если мы этого хотим».

В «Кливленде» было некем заменить JR, поэтому генменеджер «Кэвс» Дэвид Гриффин выцепил у «Атланты» старичка Кайла Корвера, отдав им Майка Данливи, немного денег и защищенный первый пик на драфте-2019. 35-летний дедуля умеет бросать трешки, что демонстрирует уже на протяжении 14 сезонов НБА. Для этого его и взяли в «Кливленд».

Кайл решил проблему с дальними попытками: если у Смита средний процент попаданий из-за дуги был 33,7%, то Корвер кладет в 42,4% случаев. Кайл не может разбрасывать песок, находясь на паркете столько же, сколько Ирвинг и Джеймс, но добавил опций в атаке. Одна из проблем решена.

Руководство прислушалось к Джеймсу и выменяло нужного игрока, но это неправильная установка. Когда полевой игрок царствует в команде, это нарушает микроклимат. Если Леброн указывает боссам, кого покупать, и критикует игроков через медиа за то, что они забывают комбинации, это снижает доверие и авторитет и команды, и клуба в целом.

Сейчас ситуация с ростером вроде как стабилизировалась, но неизвестно, что произойдет с командой завтра и что скажет сделать Леброн. В «Кливленде» до сих пор куча проблем.

Во-первых, у «Кэвс» не набирают очки защитники: в матче с «Далласом» 31 января Ирвинг и Шамперт, которые должны быть основными спонсорами баллов (не считая Короля), набрали на двоих 26 пунктов. В следующем матче (1 февраля против «Миннесоты») на счету Кайри и Имэна 23 очка, но расстрелялся Корвер – 20). 4 февраля с «Никс» – Лиггинс и Шамперт в старте, однако всего 10 очков на двоих.

Во-вторых, у «Кливленда» нет звездного центра. Тристан Томпсон неплох, он выполняет требуемые от него функции, но не более. Временами центра играет Кевин Лав, который все же более полезен в роли тяжелого форварда (трешки, броски со средней). Второй чистый центр – старичок Крис Андерсен, который уже 500 столетий не очень достойный вариант в краске (если речь не о зататуированном теле).

Сомнений в том, что «Кливленд», подписавший Корвера, не упустит первое место в лиге, нет. Но в плей-офф такой команде со Смитом, который накопит 4 месяца без игровой практики потребуется чуть больше, чем величие Джеймса.

Снобизм аукнется. Синдром бога аукнется. Самоуверенность аукнется. «Кливленд» не пожалеет, что есть Леброн, но им будет очень больно падать с такой высоты самомнения Короля.

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