SID
5-кратный чемпион НБА Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП
Экс-баскетболист скрылся с места происшествия.
Родман, также обвинявшийся в нарушении правил вождения, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации, полностью признал вину.
55-летний мужчина не присутствовал на заседании и признал себя виновным через адвоката.
Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник Родмана в полпервого ночи выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии.
По словам адвоката бывшего баскетболиста, инцидент произошел на плохо размеченном участке трассы.
- Родман – пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м.
- Деннис играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».
- Родман – рекордсмен НБА по подборам. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.
- В 2005 году Деннис обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.
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