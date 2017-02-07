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5-кратный чемпион НБА Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП

Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП
ТАСС

10 мин. назад

Экс-баскетболист скрылся с места происшествия.

Родман, также обвинявшийся в нарушении правил вождения, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации, полностью признал вину.

55-летний мужчина не присутствовал на заседании и признал себя виновным через адвоката.

Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник Родмана в полпервого ночи выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии.

По словам адвоката бывшего баскетболиста, инцидент произошел на плохо размеченном участке трассы.

  • Родман – пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м.
  • Деннис играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».
  • Родман – рекордсмен НБА по подборам. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.
  • В 2005 году Деннис обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.

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