5-кратный чемпион НБА Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП

Родман, также обвинявшийся в нарушении правил вождения, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации, полностью признал вину.

55-летний мужчина не присутствовал на заседании и признал себя виновным через адвоката.

Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник Родмана в полпервого ночи выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии.

По словам адвоката бывшего баскетболиста, инцидент произошел на плохо размеченном участке трассы.

Родман – пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м.

Деннис играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».

Родман – рекордсмен НБА по подборам. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.

В 2005 году Деннис обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.

Лучший спортивный телеграм