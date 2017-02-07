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Леброн Джеймс перевел игру в овертайм безумной трехой и стал единственным в истории

Леброн перевел игру в овертайм безумной трехой и стал единственным в истории
Eurosport

28 мин. назад

До Короля ни один баскетболист НБА не входил в топ-20 по очкам, передачам и перехватам сразу.

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» мистер Джеймс установил уникальное достижение: набрав 32 очка, сделав 17 передач и 2 перехвата, лидер «Кавальерс» вошел в топ-20 в истории НБА во всех трех категориях.

До Леброна такое не удавалось никому.

Джеймс сделал 1725-й перехват и опередил занимавшего 20-ю позицию Мэджика Джонсона. Именно Брон перевел игру в овертайм безумной трешкой от щита после не менее безумного паса Кевина Лава.

«Кливленд» вырвал у «Уизардс» победу со счетом 140:135.

Кевин Лав в этой игре набрал 39 очков и сделал 12 подборов, а Кайри Ирвинг отметился 23 баллами.

Дядюшка Дрю нашвырял 11 очков в овертайме и прикончил волшебников вот этим попаданием:

Результаты всех матчей дня в НБА

  • «Кливленд» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НБА с показателем 35-15.

Канал в телеграме, который еще уникальнее Леброна

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