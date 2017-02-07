После ужасающего матча против «Сан-Антонио» нападающий «Мемфиса» попросил мяч залетать в кольцо

Сезон форварду «Гриззлис» в актив никак не занесешь: он медленно набирает форму после операции и набирает в среднем лишь 6,5 очков за матч, реализуя при этом 34,4% бросков.

Очередную неудачу Чендлер потерпел в матче против «Сан-Антонио», в котором за 23 минуты выбросил мимо цели 9 бросков из 10 (3 очка + 5 подборов). После этого Парсонс не выдержал.

«Дорогой баскетбольный мяч, пожалуйста, залетай в кольцо, детка. Всего наилучшего, Чендлер», – написал форвард в твиттере.

Утешением для Парсонса служит итоговый счет матча, в котором «Мемфис» уничтожил нападение «Спёрс», – 89:74.

«САС» играли без травмированного Кавая Ленарда.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали Марк Газоль и Зак Рэндольф (по 15 очков).

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