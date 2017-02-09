Бывшую звезду «Никс» арестовали прямо во время матча за суровый наезд на охранников

53-летний экс-центровой во время матча регулярного чемпионата НБА «Никс» – «Клипперс» вступил в конфликт с охранниками и принялся лечить мужчин физически. Сначала Окли задержала служба безопасности «Мэдисон Сквер Гарден», с которой у него и завязался конфликт, а затем прибывшие на арену полицейские надели на него наручники.

Окли предъявят обвинения по трем пунктам.

По словам бывшего баскетболиста, он купил билет за свои деньги. Окли уселся позади владельца клуба Джеймса Долана, и что-то пошло не так.

Чарльз во время выступлений в НБА был известен буйным нравом.

Окли выступал за «Никс» с 1988 по 1998 годы.

Бывший центровой занимает 21-е место в истории НБА по количеству подборов.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете