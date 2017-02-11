Тяжелый форвард «Уорриорз» стал первым в истории баскетболистом, оформившим трипл-дабл без десяти набранных очков. Во встрече против «Мемфиса» на счету Грина оказалось 4 балла, но он дополнил их 12 подборами, 10 передачами и 10 перехватами. «Меня не особо волнуют набранные очки. Я лучше сделаю вот такой трипл-дабл, чем квадрупл-дабл», – заявил Дрэймонд ESPN после матча.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйта» со счетом 122:107. Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Клэй Томпсон, набравший 36 очков.

«Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, «Мемфис» – шестой.

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