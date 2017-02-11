Eurosport

Игрок «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл, не набрав 10 очков

Игрок «Голден Стэйт» сделал трипл-дабл, не набрав 10 очков
Eurosport

8 мин. назад

Парень дал жару.

Тяжелый форвард «Уорриорз» стал первым в истории баскетболистом, оформившим трипл-дабл без десяти набранных очков. Во встрече против «Мемфиса» на счету Грина оказалось 4 балла, но он дополнил их 12 подборами, 10 передачами и 10 перехватами. «Меня не особо волнуют набранные очки. Я лучше сделаю вот такой трипл-дабл, чем квадрупл-дабл», – заявил Дрэймонд ESPN после матча.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйта» со счетом 122:107. Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Клэй Томпсон, набравший 36 очков.

  • «Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, «Мемфис» – шестой.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все прелести спринта, в котором Коукалова не побоялась выйти на трассу 96-й и сорвала куш

02:28
Популярные видео
Проброс погоды. Как Задоров научился сбивать самолеты
7 330 просмотровВчера в 22:23
«Вонн не выглядела такой расслабленной, как другие». Мазе поставила диагноз комбинации
1 547 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться