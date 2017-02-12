47 бесполезных очков Расселла Уэстбрука против «Голден Стэйт» и другие странности ночи НБА

Болельщики «Оклахомы» мощно подготовились к встрече против «Голден Стэйт»: к приезду Кевина Дюрэнта, который ранее выступал за «Тандер», фанаты разроаботали футболки с надписью «трус».

Флешмоб хозяев паркета лишь утешил, как и 47 очков, 11 подборов и 8 передач Рассела Уэстбрука – 130:114 в пользу «Уорриорз». Дюрэнт набрал 34 очка и совершил 9 подборов, у Карри – 26 очков, 8 подборов и 9 передач. «Голден Стэйт» не проигрывает соперникам из Оклахомы уже 6 игр и все так же лидирует в Западной конференции.

Другие результаты:

«Шарлотт» – «Клипперс» – 102:107

«Индиана» – «Милуоки» – 100:116

«Филадельфия» – «Майами» – 117:109

«Хьюстон» – «Финикс» – 133:102

«Кливленд» – «Денвер» – 125:109

«Даллас» – «Орландо» – 112:80

«Юта» – «Бостон» – 104:112

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