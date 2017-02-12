Бывший игрок «Бостона» Фаб Мело скончался в 26 лет

Тело баскетболиста нашли на родине игрока в Бразилии, где он выступал с 2016 года. О причине смерти Фаба ничего неизвестно, сообщает Bleacherreport. «Он работал каждый день, чтобы стать действительно хорошим игроком, и был хорошим ребенком. Мы не знаем причину случившегося. Сейчас так трудно во все это поверить. Это печальный, очень грустный день», – заявил тренер «Сиракузы» Джим Бохейм, за которую Мело выступал с 2015-го по 2016 год.

Фаб играл за «Бостон» в 2013 году.

Новости НБА на Eurosport

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете