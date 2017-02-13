Дабл-дабл Демаркуса Казинса потопил «Новый Орлеан» и остальные экзекуции НБА

«Сакраменто» дома обыграл «пеликанов» со счетом 105:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, сделавший дабл-дабл – 28 очков и 14 подборов. У «Орлеана» выделялись Энтони Дэвис (32 очка + 10 подборов) и Джру Холидей (16 очков и 11 передач).

«Нью-Йорк Никс» на своем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Спёрс» – 94:90. Кармело Энтони накопил 25 очков, 7 подборов и 2 передачи для хозяев. У «Сан-Антонио» лучшим результатом отметился Кавай Ленард, записавший на свой счет 36 очков, 9 подборов и 4 передачи. Единственный дабл-дабл в матче сделал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж (15 очков, 10 подборов).

Другие результаты дня:

«Торонто» – «Детройт» – 101:102

«Миннесота» – «Чикаго» – 117:89

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