«Денвер» повторил рекорд НБА по трехам и размолотил «Голден Стэйт»

В этой игре парни из Колорадо мазали очень редко: команда реализовала 54,5% бросков с игры, в том числе 24 трехочковых из 40. Это повторение рекорда НБА по количеству дальних попаданий командой в одном матче.

Главным боссом стал центровой хозяев Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 17 очков, 21 подбор, 12 передач и 2 перехвата. Его партнер Хуан Эрнангомес отметился 27 баллами.

Лидер Уорриорс Стефен Карри смазал 14 бросков из 18 (трехочковые – 1/11). Кевин Дюрэнт набрал 25, реализовав 10 из 16 с игры.

Матч завершился победой «Наггетс» со счетом 132:110.

«Денвер» занимает восьмое место в Западной конференции с показателем 25-30.

«Воины» возглавляют турнирную таблицу (46-9).

Турнирная таблица чемпионата НБА, в котором «Денвер» пока что попадает в плей-офф на «ГС»