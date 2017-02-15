AFP

Космический ассист Леброна Джеймса между ног несчастному Эндрю Уиггинсу

Космический ассист Леброна между ног несчастному Уиггинсу
Eurosport

25 мин. назад

Король на месте.

Леброн зажег в матче регулярного сезона НБА против «Миннесоты». Джеймс выдал лучший ассист встречи, прокинув мяч между ног сопернику.

Король стал самым результативным игроком: в активе Джеймса 25 очков, 8 подборов и 14 передач.

  • Встреча завершилась со счетом 116:108 в пользу «Кливленда».
  • Травму колена получил форвард «Кэвс» Кевин Лав. Баскетболисту потребуется операция, после которой он пропустит 6 недель.

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