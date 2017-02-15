AFP
Космический ассист Леброна Джеймса между ног несчастному Эндрю Уиггинсу
Король на месте.
Леброн зажег в матче регулярного сезона НБА против «Миннесоты». Джеймс выдал лучший ассист встречи, прокинув мяч между ног сопернику.
Король стал самым результативным игроком: в активе Джеймса 25 очков, 8 подборов и 14 передач.
- Встреча завершилась со счетом 116:108 в пользу «Кливленда».
- Травму колена получил форвард «Кэвс» Кевин Лав. Баскетболисту потребуется операция, после которой он пропустит 6 недель.
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