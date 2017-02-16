AFP

Центровой «Нетс» стал первым игроком в истории НБА с 6 трехами и 8 блок-шотами в одном матче

Центровой «Нетс» стал первым игроком в истории НБА с 6 трехами и 8 блок-шотами в одном матче
Eurosport

5 мин. назад

Обычно большие мальчики не бьют издали, но Брук Лопес совсем другой.

В матче регулярного чемпионата против «Милуоки» центр «Бруклина» установил новый рекорд. Еще никто не показывал такой статистики в одной встрече: Брук реализовал 6 трехочковых и сделал 8 блок-шотов.

  • Лопес стал самым результативным баскетболистом матча – 36 очков.
  • Яннис Антетокумнпо набрал 33 (9 подборов, 3 передачи, 4 перехвата).
  • «Милуоки» победил «Бруклин» со счетом 129:125.

Турнирная таблица, на которую «Бруклину» больно смотреть

Страничка Vk.com, которая большая и точная

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