AFP

Защитник «Нетс» забабахал себе космическую прическу, как у мультяшек

Защитник «Нетс» забабахал себе космическую прическу, как у мультяшек
Eurosport

6 мин. назад

Джереми Лин хочет быть таким же крутым, как Джонни Браво и Джимми Нейтрон.

Баскетболист выложил в инстаграме фото новой шевелюры.

«Секретный проект. Не думал, что можно сделать такое», – написал Лин, добавив хештэг #ДжиммиНейтрон.

Джимми Нейтрон, для сравнения.

Но Джонни Браво мог бы поспорить.

  • Джимми Нейтрон – герой одноименных мультипликационных фильма и сериала.
  • Джонни Браво – мульт-персонаж Cartoon Network, выпуск сериала про которого был прекращен в 2004 году.
  • Джереми Лин провел в регулярном чемпионата НБА-2016/17 12 матчей, в которых в среднем набрал 13,9 очка и сделал 5,8 ассиста.

Турнирная таблица НБА, где у «Нетс» все так же, как на голове Лина

Прическа Джереми не сравнится со страничкой во «ВКонтакте»

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