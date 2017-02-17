AFP
Защитник «Нетс» забабахал себе космическую прическу, как у мультяшек
Джереми Лин хочет быть таким же крутым, как Джонни Браво и Джимми Нейтрон.
Баскетболист выложил в инстаграме фото новой шевелюры.
«Секретный проект. Не думал, что можно сделать такое», – написал Лин, добавив хештэг #ДжиммиНейтрон.
Джимми Нейтрон, для сравнения.
Но Джонни Браво мог бы поспорить.
- Джимми Нейтрон – герой одноименных мультипликационных фильма и сериала.
- Джонни Браво – мульт-персонаж Cartoon Network, выпуск сериала про которого был прекращен в 2004 году.
- Джереми Лин провел в регулярном чемпионата НБА-2016/17 12 матчей, в которых в среднем набрал 13,9 очка и сделал 5,8 ассиста.
Турнирная таблица НБА, где у «Нетс» все так же, как на голове Лина
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