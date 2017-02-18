AFP

Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг: «Земля плоская. Власти лгут нам»

Разыгрывающий «Кливленда»: «Земля плоская. Власти лгут нам»
Eurosport

1 час назад

Он не шутил.

Революционное заявление Ирвинг озвучил в подкасте одноклубников. Защитник сообщил, что Земля плоская, а все, что рассказывают власти – неправда. «Плоская Земля или круглая? Думаю, вам следует провести исследование.

Власти лгут нам. Нет другой информации кроме той, которую нам дают. Нас направляют и говорят во что верить, а во что нет», – сказал Кайри в подкасте, а затем еще раз подтвердил сказанное ESPN.

Источник сообщает, что некоторые баскетболисты НБА поддерживают точку зрения Ирвинга.

  • В сезоне-2016/17 Ирвинг в среднем набирает 25 очков за игру.

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