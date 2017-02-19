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Роналдиньо повеселился на звездном уикенде НБА

Роналдиньо повеселился на звездном уикенде НБА
Eurosport

1 час назад

Легендарный бразилец сделал вечер еще ярче.

Бывший футболист посетил мероприятие и пообщался с его главными звездами. НБА выложила совместное фото Роналдиньо с Леброном Джеймсом на паркете и дружественную беседу бразильца со Стефеном Карри в подтрибунке.

  • Роналдиньо был назначен послом «Барселоны» в начале 2017 года.
  • Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане.
  • Основная игра состоится в ночь на понедельник.

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