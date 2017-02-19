Eurosport
Роналдиньо повеселился на звездном уикенде НБА
Легендарный бразилец сделал вечер еще ярче.
Бывший футболист посетил мероприятие и пообщался с его главными звездами. НБА выложила совместное фото Роналдиньо с Леброном Джеймсом на паркете и дружественную беседу бразильца со Стефеном Карри в подтрибунке.
- Роналдиньо был назначен послом «Барселоны» в начале 2017 года.
- Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане.
- Основная игра состоится в ночь на понедельник.
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