Роналдиньо повеселился на звездном уикенде НБА

Бывший футболист посетил мероприятие и пообщался с его главными звездами. НБА выложила совместное фото Роналдиньо с Леброном Джеймсом на паркете и дружественную беседу бразильца со Стефеном Карри в подтрибунке.

Роналдиньо был назначен послом «Барселоны» в начале 2017 года.

Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане.

Основная игра состоится в ночь на понедельник.

Вся круть Матча звезд НБА в телеграме

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