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Центровой «Нью-Йорка» выиграл конкурс умений НБА, с которым справится любой российский школьник

Центровой «Нью-Йорка» выиграл конкурс умений НБА, с которым справится любой российский школьник
Eurosport

30 мин. назад

Кристапс Порзингис – лучший.

В предверии Матча всех звезд НБА баскетболисты разогреваются в различных конкурсах. Один из них выиграл латвийский нападающий Кристапс Порзингис: форвард поочередно обыграл трех соперников и стал лучшим в конкурсе умений. Для выполнения задачи игрокам было необходимо пройти змейку, сделать точную передачу, забить из-под кольца и реализовать трехочковый бросок. Побеждал быстрейший.

  • Порзингис выступает за «Нью-Йорк Сити» и кладет в среднем 18 очков за игру.
  • Матч всех звезд НБА пройдет ночью 20 февраля в Новом Орлеане.

Вся круть Матча звезд НБА в телеграме

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