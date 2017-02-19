Центровой «Нью-Йорка» выиграл конкурс умений НБА, с которым справится любой российский школьник

В предверии Матча всех звезд НБА баскетболисты разогреваются в различных конкурсах. Один из них выиграл латвийский нападающий Кристапс Порзингис: форвард поочередно обыграл трех соперников и стал лучшим в конкурсе умений. Для выполнения задачи игрокам было необходимо пройти змейку, сделать точную передачу, забить из-под кольца и реализовать трехочковый бросок. Побеждал быстрейший.

Порзингис выступает за «Нью-Йорк Сити» и кладет в среднем 18 очков за игру.

Матч всех звезд НБА пройдет ночью 20 февраля в Новом Орлеане.

Вся круть Матча звезд НБА в телеграме

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