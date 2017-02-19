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Новичок «Финикса» воткнул улетный гвоздь сверху, перепрыгнув четверых человек

Новичок «Финикса» воткнул улетный гвоздь сверху, перепрыгнув четверых человек
Eurosport

10 мин. назад

Деррик Джонс проводит первый сезон в НБА, но уже очень крут.

Паренек зажег во время соревнований перед Матчем всех звезд НБА. Главное, что вы должны знать о Джонсе: ему 19 лет, и он проводит первый сезон в профессиональном баскетболе.

Деррик не ограничился трюком с людьми.

  • Джонс проиграл в финале конкурса по броскам сверху Гленну Робинсону III из «Индианы».
  • В среднем Деррик набирает в регулярном чемпионате НБА 1,5 очка за матч.

Вся круть Матча звезд НБА в телеграме

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