Запад сделал Восток, Энтони Дэвис стал MVP, побив рекорд Уилта Чемберлена 55-летней давности

Западная Конференция обыграла Восток со счетом 192:182. Команды выдали самый результативный в истории Матч всех звезд – 374 очка против 369 в прошлом сезоне. Западу не хватило 4 очков до прошлогоднего рекорда одной команды (196).

В составе Запада трипл-дабл сделал Кевин Дюрэнт (21 очко + 10 подборов + 10 передач), по дабл-даблу сделали Энтони Дэвис (52 очка + 10 подборов), Джеймс Харден (12 очков + 12 передач), Марк Газоль (10 очков + 10 подборов), Рассел Уэстбрук набрал 41 очко.

У Востока самым результативным стал Яннис Адетокунбо – 30, а Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл (22 очка + 14 передач).

Самым ценным игроком встречи стал Энтони Дэвис, чьи 52 очка стали новым рекордом. Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» побил рекорд Уилта Чемберлена – 42 балла в 1962 году.

Запад выиграл 6 из последних 7 Матчей всех звезд.

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