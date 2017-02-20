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Стефен Карри прикинулся трупом, испугавшись надвигающегося Янниса Антетокунмпо

Карри прикинулся трупом, испугавшись надвигающегося Антетокунмпо
Eurosport

5 мин. назад

Не стой на пути надвигающегося паровоза.

В ночь на 20 февраля в Нью-Орлеане прошел Матч всех звезд НБА. В третьей четверти Стефен Карри зачем-то остался в обороне, но при приближении Янниса Антетокунмпо осознал ошибку и завалился на паркет мертым грузом.

В правильности такого поступка Карри убедился спустя с 4 минуты, когда попытался помешать Антетокунмпо сделать данк, но в итоге получил лишь получил по голове.

  • Рост Карри – 1,91 метра, рост Антетокунмпо – 2,11 метра
  • Запад с Карри в составе победил 192:182, а Стефен заработал 21 очко.
  • Антетокунмпо стал самым результативным в составе Востока – 30 очков.

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