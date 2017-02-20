Камера поцелуев «Лейкерс» выцепила женатых геев

В день Святого Валентина «Лос-Анджелес Лейкерс» принимали «Сакраменто Кингс». Kiss Cam, или камера поцелуев, гуляла по трибунам и вместо гетеросексуальной пары засняла двух женатых мужчин.

Героями оказались обладатель сезонного абонемента «Лейкерс» Стив Велкей и его муж Джамал Робинсон. Пара состоит в однополом браке с 2015 года.

«Это был неподдельный момент. Не помню, чтобы когда-либо видел такое на до этого матча. Я рад, что «Лейкерс» сделали такой шаг, а публика встретила это с одобрением», – сказал Велкей Outsports.

Хотя Велкей и сказал, что не видел ничего подобно, к 14 февраля НФЛ выпустила ролик под названием «У любви нет ярлыков», в котором набралось множество таких моментов.

«Лейкерс» не порадовали Стива Велкея и проиграли тот матч 96:97.

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