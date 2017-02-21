Демаркус Казинс едва не расплакался, когда прощался с Сакраменто

21 февраля, менее чем через сутки после сделки, Демаркус покидал калифорнийский город, его прощальная речь получилась очень трогательной.

«Моя любовь к этому городу никогда не иссякнет... Она останется прежней, несмотря на то, что я ухожу. Все эти детишки... Каждый болельщик в этом городе важен для меня. Спасибо большое», – сказал Буги.

«Сакраменто» обменял Демаркуса Казинса и Омри Касспи в «Новый Орлеан» 20 февраля.

«Кингс» получили Лэнгстона Гэллоуэя, Бадди Хилда, Тайрика Эванса и пики драфта-2017.

Эванс уже выступал за «королей» с 2009 по 2013 годы.

Казинс в регулярке-2016/17 в среднем за матч набирает 27,8 очка, делает 10,7 подбора, 4,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,3 блок-шота.

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