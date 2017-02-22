Мэджик Джонсон стал президентом «Лейкерс» по баскетбольным операциям и сразу обменял лучшего игрока

Многолетний лидер «ЛАЛ» получил должность главного по баскетбольным операциям в клубе. «Лейкерс» уволили генерального менеджера Митча Капчака и исполнительного вице-президента Джима Басса.

«Сегодня я предприняла важные шаги, которые, как я верю, вернут «Лейкерс» на вершину. Ирвин Джонсон немедленно приступает к обязанностям главного по баскетбольным операциями и будет отчитываться непосредственно передо мной», – заявила президент и совладелица клуба Джини Басс.

Первое, что сделал Джонсон на новом посту – обменял лучшего снайпера команды Лу Уильямса (18,6 очка) в «Хьюстон» на фланговика Кори Брюэра и пик драфта-2017.

«Вернуться в «Лейкерс» – это исполнение мечты. Я был членом этого клуба с 1979 года и привязан к нему. Сделаю все, что в моих силах, чтобы привить победную культуру», – приводит слова Мэджика ESPN.

«Лейкерс» выиграли 19 матчей из 58 и занимают предпоследнее место в Западной конференции НБА.

Канал в телеграме удивлен смелостью Мэджика